據大陸《第一財經》報導，大陸各地政府或者衛健委、疾病預防控制中心等網站，從今年2月開始，有不少地區就在陸續開展聚集性「不明原因肺炎」疫情應急處置演練活動。尤其進入6月份後，更多的地區加入演練隊伍中，相關消息引發公眾關注。

6月份，就有湖南岳陽市，江蘇淮安市、鎮江市，海南澄邁縣等地區舉行了相關應急演練活動。緊接著7月份，吉林遼源市、遼寧盤錦市、湖南懷化市、山西太原市、江蘇無錫市、四川省、重慶市、黑龍江省、浙江麗水市等地舉辦了演練活動。

8月以來，海南陵水縣，廣西河池市，北京石景山區，甘肅臨澤縣、張掖市、白銀市平川區等地也開展了相關的應急演練活動。報導指，各地演練形式有實戰演練、桌面推演等。

中國招標投標公共服務平台的公開消息顯示，河南展研文化傳媒有限公司8月以37.5萬元（人民幣，下同）的價格中標了「鄭州市不明原因肺炎聚集性疫情應急演練項目」。消息顯示，該公司成立於2023年4月18日，是一家以從事文化藝術業為主的企業。

對於開展應急演練活動原因，大部分地區發布消息中也提及，提高傳染病疫情應急演練水準、提升突發公共衛生事件的應急處置能力，應對聚集性不明原因肺炎等。相關的演練，屬於正常的演練，主要是為了防止群眾對疾病造成的誤解以及造成的恐慌，並非特殊原因所致。