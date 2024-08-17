有時開車出門應酬喝了酒，找來代駕幫忙開車，這還蠻正常的，但腳踏車出門結果累了騎不動，也可以找代價來嗎？大陸安徽一名女子夜晚騎腳踏車出門練身體，沒想到騎到一半太累騎不回家，居然打電話找代駕來代騎，這事情實屬罕見！

騎腳踏車太累，找來代駕幫忙騎回家，這件事就發生在大陸安徽的路邊，一名身材姣好的年輕女子，騎乘價格昂貴的碳纖維腳踏車出門練身體，沒想到騎到一半體路不支，竟打電話找支援，代駕男子騎乘電動車到場後，看到腳踏車還愣了一下，跟女子確認身分後，女子二話不說直接換車，騎乘代駕的電動車就揚長而去！而這名代駕也很認命，騎著腳踏車在後面追趕，深怕跟不上女子的速度。

網友們看到腳踏車也可以找代駕的影片後，紛紛留言表示：「代駕：今天這一單好廢腿」、「萬一遇到個不會騎自行車的代駕呢」、「這輛腳踏車貴貴的！」、「代駕心想這免費鍛煉，還能有收入」、「哪有代駕會接這種單」、「賺點錢不容易啊」。