民眾黨假帳風暴持續延燒，不少人將矛頭對準民眾黨立委黃珊珊，認為時任競辦幹事長的她難辭其咎，而民眾黨中評會昨（16）日決議，下周邀請黃，時任競總財務長李文宗、承辦會計師端木正到場說明後，再進行議處，這讓資深媒體人黃光芹砲轟，民眾黨沾染了「全黨護一人」的妖風，「豈能官官相護？」

黃光芹昨在臉書發文表示，民眾黨中評會懸而未決，就算議決，結果也可以預知，而在此之前，民眾黨中央充斥著護航黃珊珊的氛圍，難道都不顧小草、中間選民的觀感和感受，和第三勢力的發展？她指出，依照《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》規定，只有涉犯《政治獻金法》和違反民眾黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或法規者，才可能依違紀情節之輕重，處分警告、停權、除名，否則中評會之召開，只是徒具形式。

黃光芹直言，黃珊珊先前請辭中央委員，只是虛應故事、太小看責任政治的份量，資深媒體人趙少康「花1440萬做民調」的爆料，黃珊珊更無轉寰餘地，大火會繼續燒，所以她不只應該停止再把民眾黨與競辦混為一談的行徑，身為總幹事、政治獻金申報出了大問題，她也應該扛起責任，知所進退。

而針對有民眾黨黨中央幹部稱，民眾黨前立委蔡壁如為論文瑕疵請辭，與黃珊珊情況不同，黃光芹除反問哪裡不同？蔡在第一時間請辭立委，毫不戀棧，不是在快速滅火，保民眾黨嗎？就連新竹市長高虹安也自行了斷、退黨，「否則等黨機制，是要草船借箭嗎？」也指出，民眾黨歷來標榜高標準自律，以保留高度監督執政黨，如今尚未涉貪污、洗錢，不徹底咎責，卻將危機愈處理愈大，「好的不學，盡也沾染『全黨（高層）護一人』的妖風，是要對得起誰？」