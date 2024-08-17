一名男子攜帶一份禮物回家，這份禮物外面店家貼心的貼上警語，告知請回家再拆，沒想到男子在車上迫不及待，在袋子上挖個洞，沒想到一發不可收拾，該物品直接膨脹多倍，把副駕駛塞得滿滿的！

這名男子把一份禮物放在車上的副駕駛座上，這份禮物外面還貼上店家的警語，從外表看可以看出這是一隻絨毛娃娃，男子覺得好奇，就把外包裝的塑膠袋戳了一個洞，沒想到這個絨毛娃娃是真空包裝，吸入空氣後開始膨脹，連下面的禮物包裝紙都被撐破，最後這隻絨毛娃娃完全恢復原狀，體積居然是一開始的三倍，重點這隻絨毛娃娃的表情，就向店家警告你，結果你不聽勸，後果自負的不屑表情一樣！

網友看到這段影片，一邊笑一邊回覆留言表示：「手癢的下場」、「那表情害我笑到肚子痛」、「體積足足有三倍之差」、「一看就知道真空包裝！何必呢」、「感謝拍攝者讓我一天充滿笑容」、「不屑貓的表情代表了一切」、「哈哈哈！笑死！」。