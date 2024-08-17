民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，妻子陳佩琪自爆先以兒子的名義成立公司，不知道有違法疑慮，致歉外也託人撤銷，但是16日更發文反問，連「想」都不行？並在臉書發文表示，15日整天請假，後來民眾黨立法院黨團主任陳智菡去救她，順便去大稻埕網美咖啡店吃早午餐。媒體人張禹宣表示，陳佩琪為什麼會打給陳智菡，那是因為陳智菡是她心中能夠依靠、信任的人。

張禹宣16日在《關鍵時刻》節目中表示，陳智菡在黨內的地位屹立不搖，因為她懂得向上領導、懂得經營人脈，她能硬、也能軟，能屈也能伸，來看她怎麼對待陳佩琪。

張禹宣接著表示，當時陳佩琪被記者圍在地下道，整個手足無措，陳佩琪打電話給陳智菡求援，她說，被記者圍了，「智菡，來救我」，叫得多親密。陳佩琪為什麼會打給陳智菡，那是因為陳智菡是她心中能夠依靠、有信任度的人。

張禹宣指出，其實整場事件，陳智菡根本不應出來，她現在唯一一個要服侍的人，就是黃國昌，陳智菡是黨團主任，應該顧好他們的總召 ，卻跑去顧黨中央、跑去顧陳佩琪幹嘛。陳智菡還帶陳佩琪在大稻埕網美咖啡店吃早餐，代表陳智菡來救駕之後，兩個人還度過了一個愉快的上午。