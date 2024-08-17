65歲的綜藝天王胡瓜主持風格幽默，除了手上握有不少綜藝節目，近期更化身YouTuber主持網路節目《下面一位》，頻道創立5個月已吸引14.5萬人追蹤。不過，逐漸打入年輕人市場的他，近日卻心疼兒子胡釋安被酸知名度低，沒想到下秒竟脫口說「孫鵬很羨慕」。

胡瓜16日登上網路節目《狗屎寫手》，該節目會邀請明星、網紅以自嘲形式講脫口秀，寫手先完成講稿的創作，並親自唸給明星，再由明星重述給台下觀眾，所以明星對講稿內容一無所知。胡瓜上台後先自我介紹，「大家好我是五月天阿信」，表示很多人說自己與阿信長很像，但他不這麼認為，「他（阿信）比我胖多了」。

接著胡瓜提到，現在為了拉近與年輕人的距離，開始會玩時下流行的社群平台，便開玩笑說：「因為FB上的朋友都過世了。」隨後談到近年的節目收視率越來越低，「因為我的觀眾也差不多走了」，超地獄玩笑讓他差點講不出口。

說到自己的節目，他向觀眾詢問有沒有看過《綜藝大集合》，解釋節目中有很多遊戲可以玩，「『魚躍龍門』就是跳圈圈的那個，那『投懷送抱』......就是阿翔跟謝忻玩的」，此話一出，立刻讓現場觀眾嗨翻。

最後，他說到兒子胡釋安，「我兒子安安也是個藝人，很多人會酸我兒子沒什麼知名度，沒有新聞會報」，原以為是要替兒子抱不平，結果下秒竟脫口：「孫鵬好羨慕！」全場再次歡笑聲不斷，紛紛聯想到近期孫安佐的各種爭議。

胡瓜心疼兒子知名度低，沒想到他竟很羨慕。（圖／中時資料照）

影片曝光後，僅4小時就累積8萬多人次觀看，許多網友也紛紛大讚，「尊敬真的尊敬，瓜哥一把年紀還願意來給後輩揶揄 Respect」、「之前來賓是自嘲比較多，但這集是把大家都得罪完了！！！」、「胡瓜真的自帶光環耶」、「老藝人果然台風就是穩，上台說話跟吃飯喝水一樣」、「瓜哥的五分鐘表演太短了，看不夠希望下次再來」、「瓜哥是我的童年偶像，這集也超好笑的哈哈哈」。