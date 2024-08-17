中信兄弟啦啦隊成員短今(胡馨儀)，高挑身材和親民個性深受粉絲喜愛，16日她PO出一則網民留言，對方指她水準不夠、不應該「自命請纓」參與國際賽事的應援活動，甚至不如峮峮、一粒等隊員，叫她要有自知之明，而短今則是公開直球對決網民，高EQ回應也讓網友讚爆。

一名網友提出「善意的直白建議」，直指短今繼續跳啦啦隊沒關係，但像WBC經典賽等國際賽事，請不要無役不與的去插花，她這樣層級水準的台灣啦啦隊，日、韓媒體也不會注意，人家報導的是峮峮、瑟七、一粒…這幾位，沒有短今的份，建議要有自知之明。

被網友質疑實力的短今也沒有客氣，直接回應對方。她在社群寫下：「謝謝你的建議，但國際賽的人員選擇是由球團和中職決定的，不是我自告奮勇就能參加的。我們中信兄弟啦啦隊的每一位成員都非常優秀，一定都很適合站上國際舞台。」還文末強調：「至於你其他的看法我只能說，懶得鳥你。」另一貼文則是附上日本媒體對她的新聞報導，證明自己價值。

中信啦啦隊成員短今，時常在社群分享自己的生活美照。（圖／攝自Threads sammie_923、FB 短今Sammie）

短今還用「雞同鴨講」來形容這種情況，不少網友看到酸民言論也跳出來安慰短今，「妳客氣了！」、「他慣犯了，網路上到處潑髒水」、「這種人回應它都浪費生命。」連沐妍也回擊：「太沒禮貌了吧」，甚至還有網友指出「這個人是籃襄慧的頭號黑粉」。