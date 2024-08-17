「芭比空姐」陳熙爰擁有亮麗外貌及惹火身材，上節目分享擔任空姐職場經驗時，風趣對談迅速獲得粉絲青睞，近來轉換跑道的她，日前透露準備推出寫真集，還搶先公開3張大尺度解放的照片讓粉絲票選封面，昨(15日)公布最終結果，讓所有人看了瞪大雙眼直呼：「太辣了」。

前空姐陳熙爰日前宣布即將推出寫真集，並將封面交由粉絲票選決定，她搶先公開三套火辣造型，前兩套分別穿著比基尼、純白蕾絲套入鏡，不僅全身雪白肌膚幾乎被看光，傲人渾圓雪乳及深邃事業線更是搶盡目光，最後一套則是背面全裸，準備出浴的辣照，露出性感火辣S曲線及蜜桃翹臀，接著用手臂遮住胸前重點部位，誘惑姿態挑逗感官，讓眾人充滿無限遐想。

陳熙爰公開最終票選結果，選擇以穿綠色比基尼作為寫真集封面，立刻吸引眾多粉絲留言：「在最美麗的的時候留下紀念，以後才可以回味」、「讚呦，應該很快大賣」、「太辣了，要噴鼻血了」、「Beautiful，my love」、「多麼美麗啊」、「誰要捐血給我，真的要失血過多了」、「美到沒有話可以形容這一切了」。

陳熙爰最終以身穿比基尼的辣照當寫真封面。（圖／anna_barbie1120 IG）

陳熙爰有「芭比空姐」封號。（圖／anna_barbie1120 IG）

陳熙爰先前上節目《我這麼可愛》，開場VCR訪問民眾「你認為哪一種職業的女生最容易嫁入豪門」，當時一名男子表示：「空姐頂多是感情上的流水過客，主播娶回家，空姐頂多當個小三之類」，這回應讓她頗不是滋味：「我可以罵一下剛剛VCR裡面的男生，他說就是空姐一定都是會當小三，拜託，我們是正宮命，沒有人要當小三啊」，直率性格圈了不少粉絲。