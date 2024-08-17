明天（18日）就是農曆七月十五中元節，家戶或公司行號已陸續在普渡拜拜，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，中元普渡好兄弟有些禁忌要注意，其中祭拜時辰務必要在午後1至5時、進行儀式不得在室內或陽台，尤其拜拜時服裝不宜深、暗、黑色，也不可搶拿供品，否則惹怒好兄弟，會帶來病痛或衰運不斷。

普渡拜拜11禁忌如下：

▌宜午後祭拜

由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

▌宜在戶外拜

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡，現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

▌供品插柱香

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

▌整箱拆開來

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

▌放清水毛巾

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

▌沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

▌服裝要端莊

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

▌不可燃鞭炮

既然請好兄弟來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

▌不可說姓名

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

▌不可亂說話

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

▌不可搶供品

普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。

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