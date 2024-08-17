庫珀去年剛自西點軍校畢業，為美國陸軍現役情報軍官。（取自庫珀instagram帳號）

密西根州22歲現役美國陸軍軍官庫珀（Alma Cooper），在本月初舉行的2024年美國小姐（Miss USA）選美決賽，擊敗50名佳麗，摘下后冠；畢業於美國西點軍校、擔任軍事情報軍官的背景，讓她的封后之路更具故事性。

美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，庫珀2023年畢業於西點軍校，目前在史丹佛大學攻讀資料科學碩士學位。她在美國小姐決賽中表示，自己身為移工的女兒、非裔拉丁美洲女性，以及美國陸軍現役軍官，「正活在『美國夢』之中」；她直言不該讓環境決定命運，而是透過追求卓越，獲得成功與完成夢想。

庫珀的父親為美國陸軍退役少校，在部隊服役長達24年，這項軍眷背景也成為她進入西點軍校的契機；她以軍官身分為榮，期盼繼續以各種不同身分為國家奉獻。庫珀接下來將代表美國，參與11月在墨西哥舉行的環球小姐（Miss Universe）選美比賽。