北市一間被稱為蛋黃酥天花板的甜點店，每顆蛋黃酥售價最高達到166元，引發爭議，但仍賣出了600盒。對此老闆表示原物料狂漲15至20%，價格實在壓不下來。

這間位於大安區的知名千層蛋糕店，推出的蛋黃酥商品每顆平均價格落在158到166元之間，價格遠高出一般餐廳的牛肉麵、雞腿飯等，但仍有不少顧客預定，業者透露，短短2周內已經訂單已經超過600盒。

至於價格為何如此高昂？業者指出，近期原物料飆漲，漲幅高達15甚至20%，鴨蛋漲價3%、麵粉漲價10%，就連脫氧保存劑也同樣漲10%，蛋黃酥內會用到的無水奶油每顆就要價17元，加上人事成本也在上漲，所以價格實在壓不下來。

雖然蛋黃酥越來越貴，但民眾仍相當買單，同樣以蛋黃酥聞名的陳耀訓麵包埠，蛋黃酥一盒980元，平均每顆98元，但仍是一開賣就被秒殺，網路上黃牛更喊價到2500元，仍有人願意買單。