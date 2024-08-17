物價飆漲，路邊攤、便當店單價也越來越高，但這個案例是否太誇張？有民眾投訴，到屏東東港某便當店單點要價60元的叉燒一份，打開一看差點沒昏倒，大罵貴的要死，照片曝光也引起討論。

網友在臉書社團「東港好厝邊」PO出照片，表示自己到東港某便當店單點一份叉燒，要價60元，回家一打開紙袋才發現，裡面竟然只有4小塊又瘦又扁的叉燒肉，大罵貴的要死。

照片立刻引起討論，不少網友留言：「是不是另一半掉在路上了」、「這家好像換老闆了，昨天去買感覺完全不一樣」、「平均一片15，太盤了」、「東港不意外，明明鄉下地方東西還超貴」、「這家便當都偏貴啦」、「印象中這家之前配菜量還可以，但前2天買縮水好多，也不知道原因」、「老闆太敢賣了吧」、「東港消費比都會區還貴」、「這價格我寧願去吃7-11」。

對此便當店老闆表示現在三層肉一斤就要180元，直言「我覺得我賺的錢是合理的啦」。