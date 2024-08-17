長榮BR183一度登上追跡榜單第一名，也於16日下午4:05平安降落桃園機場。(圖／FlightAware)

受到中度颱風安比影響，日本成田、羽田機場16日中午過後全面停飛，整個東京都上空更是罕見沒有半架飛機，但日本航空迷發現，有長榮航班從成田機場起飛，瞬間登上全球追跡數第一名。

安比橫掃日本本州東海岸，16日下午開始關東2大機場幾乎全面停擺，2大機場共計取消750個航班，JAL日航和全日空也下令中午12點以後的航班全數取消。但成田機場仍有阿提哈德航空班機嘗試起飛，吸引航空迷注意，瞬間登上追跡第一。

從航空追跡平台「Flightradar24」可以發現，日本16日下午，本該是航班尖峰時刻，但東京都上空卻沒有任何飛機，日本航空迷在X(原推特)發文表示，難以想像這是日本盂蘭盆節假期的白天。

此外還有另一名日本航空迷貼出截圖指出，16日日本時間下午1點(台灣12點)，追跡數前9名全是東京航班，而當時位居第一的則是從東京飛往台北的長榮BR183航班，該航班下午1:25起飛，也平安在4:05降落在桃園機場。