大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

今日（17日）各地天氣不穩，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，尤以嘉義以南地區雨勢明顯，局部地區到晚上仍有降雨。中午過後各地皆有雷陣雨出現的機會。氣象局今早針對7縣市發布豪、大雨特報。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日臺南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨：台南市、高雄市。大雨：苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島。

氣溫方面，今日各地高溫普遍為32至34度，白天沒下雨時感受悶熱，外出活動還是要多補充水分。

紫外線方面，今日除了台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」，其餘縣市則為「過量級」。

空氣品質方面，今日受低壓帶影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，並受降雨洗除作用影響，空品多為良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。