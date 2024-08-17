營運陷入低迷的全球咖啡連鎖巨擘星巴克，13日拋出震撼彈，宣布將由Chipotle執行長尼科爾（Brian Niccol）取代僅上任18個月的納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）。投資者不吝對這位餐飲界傳奇人物報以「漲」聲，當天星巴克股價狂飆近25%，單日漲幅創下歷史新高，市值暴增214億美元（約新台幣6965億元）。

「我相信，他是星巴克在其歷史的關鍵時刻所需要的領導者。他得到我的尊重與全力支持」，星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）對新任執行長尼科爾的看法，不但反映出尼科爾即將負起的重擔，也凸顯出星巴克對他的重視。

■頂級待遇

TD Cowen分析師Andrew Charles形容，星巴克聘請了一位「名人堂」等級的執行長。而從星巴克公布的待遇條件中，可以一窺公司對尼科爾這位「救世主」的滿心期待。

星巴克將為尼科爾提供1.13億美元（約新台幣36.8億元）的總薪酬。除此之外，他還將獲得每年160萬美元（約新台幣5207萬元）的基本工資，並有機會額外賺取高達720萬美元（約新台幣2.3億元）的現金，更享有獲得價值高達2300萬美元（約新台幣7.5億元）年度股權獎勵的資格。

星巴克甚至允許重金禮聘而來的尼科爾進行一段時間的遠程辦公。他不需要立刻搬到星巴克總部所在的西雅圖，只需要在必要時前往公司總部。短時間內他將繼續住在Chipotle總部所在的加州紐波特海灘，星巴克也在當地建立一個小型的遠程辦公室供他使用。

如果尼科爾要前往西雅圖，星巴克將為他支付停留期間的所有臨時住房費用，並為他安排私人司機接送。更誇張的是，星巴克還聲稱，他可以使用公司的專機往返他家與西雅圖的星巴克總部，因為總部也為他保留一間主要的辦公室。

尼科爾將在9月9日上任，成為星巴克50多年歷史上的第6任執行長。（圖／美聯社）

■戰績輝煌

現年50歲的尼科爾將在本月31日辭去Chipotle執行長一職，並從9月9日成為星巴克新任董事長兼執行長。

尼科爾在2015年至2018年擔任百勝餐飲集團（Yum Brands）旗下連鎖墨西哥快餐店塔可鐘（Taco Bell）執行長。在2018年3月5日起接手Chipotle執行長一職，他不但帶領公司度過食安醜聞和疫情，在最近幾季客流量與銷售額更是不斷攀升，反觀其他餐廳卻陷入困境。

尼科爾擔任Chipotle執行長期間，該公司股價狂飆773%，市值從89億美元飆升至765億美元。同時期星巴克股價僅漲35%、標普500指數漲99%。而星巴克在前執行長納拉西姆漢領導下，自2023年3月以來，股價慘跌約22%，標普500指數同期則上漲36%以上。

華爾街認爲，尼科爾是扭轉星巴克頹勢的正確人選。（圖／路透社）

■夢幻員工

華爾街普遍認爲，尼科爾是扭轉星巴克頹勢的正確人選，相信他有能力重振公司。Oppenheimer分析師Brian Bittner直言，尼柯爾是星巴克的「夢幻員工」，「我們認爲這是星巴克的理想人選。我們認爲沒有人比他更有能力重新審視星巴克的營運、競爭定位與整體戰略」。

其他分析師也對尼科爾讚不絕口。TD Cowen分析師Andrew Charles表示，尼科爾的任命「表明一個新時代正在到來」。Great Hill Capital董事長Thomas Hayes給了尼科爾高度評價，「他是一位解決者、實幹家與執行者」。

雖然華爾街大多對尼科爾的任命表示歡迎，但一些分析師仍有疑慮，因為星巴克是一家比Chipotle更大、更複雜的企業。BTIG分析師Peter Saleh坦言，「星巴克的經營模式比Chipotle複雜得多，它有直營與特許經營店，在國內和國際都有分店，在中國大陸也有龐大市場」。