美航空母艦林肯號。(示意圖/美國海軍)

中國大陸山東號航母編隊由南海經巴林塘海峽進入菲律賓海，美海軍林肯號航母打擊群為了避開與山東號相遇，緊急改由巴拉巴克海峽前往中東。前空軍副司令張延廷表示，中國大陸山東號已經占住海上戰略要點，美國林肯號航母打擊群只好改走巴拉巴克海峽。

張延廷16日在中天《全球大視野》節目中表示，美國林肯號改走巴拉巴克海峽，是因為航空母艦有一個先占原則，誰先占在哪邊，後來的要繞道。中國大陸已經占住海上戰略要點，中國大陸航母編隊是一大群船艦，所占水域面積是很大的。同樣的，美國林肯號航母打擊群也是很龐大的艦隊，只好改走巴拉巴克海峽。

張延廷接著表示，中國大陸擺這個棋的時候先想到，只要林肯號一離開關島，就要預判它要去哪裡，要去中東，還是要走巴士海峽或是巴拉巴克海峽、巴林塘海峽，中國大陸已經先擺好位置了。

張延廷指出，以後中國大陸都會超前部署，站在最有利的位置。因此，未來不管是羅斯福號、卡爾文森號或雷根號，以後繞道的機會更多，因為中國大陸看出來美國有這個短版。