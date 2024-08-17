民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金作假帳疑雲，時任競總總幹事的黃珊珊請辭民眾黨中央委員，並被移送中評會議處。前立委鄭麗文認為 ，黃珊珊這兩天講話，越來越像前總統蔡英文，除了個性像，他們兩人的風格也挺像的。

鄭麗文16日在中視《庶民大頭家》節目中表示，民眾黨只有一組人馬，全部捲入風暴裡面，沒有不同的人馬在這個時候可以冷靜，可以穩定軍心，可以拿出不一樣的辦法。因為不一樣的人馬，通通因為柯黃體制全部掃蕩。

鄭麗文接著表示，前立委蔡壁如做何感想，她被邊緣化再邊緣化，如今民眾黨變成這樣子，她能夠不出來講話嗎？她身為一個創黨老臣，柯文哲身邊最信賴的人，也只能在旁邊當孤臣孽子。民眾黨中評會則照樣做不出任何的結論。

鄭麗文甚至認為，黃珊珊的講法就是一路通通都是話術，她這兩天講話，越來越像蔡英文，個性也挺像的，就是這樣冷冷的、淡淡的、像大小姐，然後就講一些無關痛癢的話，繞來繞去、有講跟沒講一樣，他們兩人的風格還挺像的。