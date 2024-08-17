今天台灣仍處於大低壓帶中，易有短延時強降雨，加上西南風影響，中南部整天有陣雨或雷雨，午後各地都有雷陣雨，中部以北及各山區可能出現豪雨；明天至下周二（18至20日）西南風增強，短延時強降雨更明顯。前中央氣象局長鄭明典提醒，最近對流持續時間拉長，不只是午後雷陣雨，而是隨時都可能有強降雨，還會持續好幾天。

今天對流雲系發展旺盛，中央氣象署一早發布豪、大雨特報，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南有局部大雨。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，今天仍受低壓帶影響，天氣不穩定，易有劇烈降雨，由於環境吹西南風，中南部及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，嘉義以南雨勢最明顯，有局部大雨或短延時豪雨；午後雷陣雨遍地開花，各地都有降雨機率。

林得恩提醒，明天至下周二西南風增強「火上加油」，短延時強降雨會更加顯著且集中，必須嚴加注意。

鄭明典在臉書發文指出，西南風增強，最近的天氣不太能以「午後雷陣雨」來描述，因為對流持續時間拉長，不是「來得快、去得也快」的那種西北雨天氣型態，還會持續好幾天。

氣象署表示，下周三至周五（21至23日）水氣減少，天氣逐漸轉穩定，迎風面的南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。