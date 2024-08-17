男子阿國與女子小萱（均化名）婚後住在娘家，不料，2018年小萱不幸發生車禍，經過手術治療後，仍有中樞神經系統極度障礙、認知功能障礙、兩側肢體癱瘓等難治重傷害，導致生活無法自理，需要人隨時予以照顧，由於多年來臥病在床，阿國不滿僅有夫妻之名無夫妻之實，因而向法院訴請離婚。

法院審理，阿國主張，小萱的病況已經不能正常表達，或是辨識其表示意思之效果，由他協助處理小萱後續法律及保險理賠事項，而小萱的日常生活照顧，則由小萱的母親提供協助。

由於小萱臥病在床已經多年，雙方徒有夫妻之名，而無夫妻之實，無法經營正常婚姻生活，並且小萱復原痊癒遙遙無期，難以期待相互協力保持共同生活之圓滿幸福，確實已有難以維持婚姻的重大事由存在。

小萱則透過母親表示，她不幸遭逢車禍後，經由父母親悉心照顧，病情已經大有進步，目前意識清楚，而且能書寫文字，僅因車禍傷及語言中樞而無法言語，並非是植物人的狀態。

而未成年子女在下課後，複習功課時也習慣性陪伴著她，加上依照醫師的觀察，還是能有期待她哪一天可以自理生活，但是她車禍所獲得的保險理賠金，因為聘任看護及日常所需等費用，至今已經花費殆盡。

阿國對於這些事都是了然於心，只是因為不想再負擔她往後的鉅額生活費用，才會想要提出離婚訴訟。小萱的母親表示，同意阿國離婚的請求，但雙方縱有難以維持婚姻之重大事由存在，也是小萱意外遭逢車禍所導致，並非可歸咎於她。

法官審酌，小萱因車禍而目前生活無法自理，雙方顯然已有相當時間未維持夫妻之正常生活，確已難以相互協力保持共同生活之圓滿幸福，導致徒有夫妻之名，而無夫妻之實，無法經營正常之婚姻生活。日前依法宣判，阿國請求判決離婚，於法有據，應予准許。可上訴。