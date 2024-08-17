49歲女星吳文忻（現名吳忻熹，Nathaliie），1998年參加香港小姐獲得季軍，隨後踏入演藝圈，直到2011年嫁給有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵，婚後育有2女，之後淡出螢光幕前，將重心放在家庭上。如今她接受訪問時，突然自爆2年前罹患乳癌，且今年癌細胞不僅復發，更擴散至淋巴，讓她十分沮喪。

吳文忻接受《明報周刊》採訪時透露，2年前在美容院做淋巴按摩時，意外發現左胸有硬塊，就醫後確診為乳癌，由於當時癌細胞不大，只有2.5公分，因此崇尚自然療法的她，希望可以用更溫和的方式來對抗疾，所以只選擇動手術切除，並拒絕做醫生建議的預防性化療和電療；怎料，今年癌細胞竟復發，且發現時不僅已經是第三期，甚至還擴散到淋巴。

吳文忻接受採訪時透露，2年前意外發現左胸有硬塊，就醫後確診為乳癌。（圖／翻攝自吳文忻IG）

對於癌症的復發，吳文忻坦言相當無助，且做完化療後身體總感到十分不適，會有「在家中等死」的感覺，不過她最後仍選擇積極面對，並開始注重飲食療法，也期望藉由拍攝影片分享自己的經驗，鼓勵同樣面臨挑戰的人，「這場戰鬥將不僅僅是為了自己，更是希望能夠以自己的經歷幫助他人」。

此外，她也提到，起初非常擔心家中兩個年幼的女兒的感受，但是她們以出乎意料的方式表達對她的支持，其中大女兒在她化療後，還主動詢問是否需要剃頭，更主動幫忙處理家事，如此成熟又貼心的舉動，讓她十分感動。

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