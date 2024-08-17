民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風波，各項競選費用支出也被一一檢視，而柯在大選期間花費1400多萬元製作民調，但結果卻遭打臉，還被嘲諷是「假老二民調」。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，這些又假又貴的假民調，就是導致藍白合破局的罪魁禍首，時任柯競辦總幹事黃珊珊就是操縱假民調影響在野聯合對抗民進黨，以及這次民眾黨爆發財務危機的罪魁禍首。

柯文哲被發現在總統大選期間，支付給求真民調和趨勢民調加上世新大學的錢，竟高達1400多萬元，但民調與實際投票結果有不小的差距，也因此被嘲諷是「假老二民調」。凌濤昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「民調我從去年罵到現在！藍白合破局的罪魁禍首，就是這些假民調！假就算了，還貴！又貴又假！」

凌濤指出，藍白合是去年11月18日，民眾黨在去年11月發包將近500萬元做民調，以一次20萬元計算，民眾黨在11月就做了20次，結果卻嚴重失真，其中甚至有「民調宣傳費」的費用，民調就民調、宣傳就宣傳，「什麼叫民調宣傳費？所以這個民調是策略性民調？還是廣告是民調的封面？根本是自創名詞！根本沒辦法接受」。

凌濤認為，現在民眾黨有人逼宮黃珊珊，是因為所有在野分裂的源頭，就是這些假民調，民眾黨花了太多錢去做民調、告訴柯文哲說會贏，讓柯文哲也覺得自己會贏，就不願與藍營合作；他也質疑，黃珊珊有沒有拿策略性民調去兜售？跟其他人做一些外界不知道的隱情？

凌濤也說，求真民調公司應該要好好解釋，經費裡面有沒有包括宣傳的費用，被施壓才把民調結果做成那樣；若是求真民調是把正常民調給黃珊珊做加權，那黃要負最大責任，但若是求真民調配合民眾黨做策略性民調，那求真必須要對全國民眾道歉，因為該份民調影響在野陣營是否要合作打倒民進黨的關鍵。

凌濤直言，黃珊珊就是操縱假民調影響在野聯合對抗民進黨，以及這次民眾黨爆發財務危機的罪魁禍首，應該要出來道歉。