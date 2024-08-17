婦人小萱與男子阿國（均化名）在1980年結婚，並育有3名子女，不料，1997年阿國的父親過世後，她與子女在外租屋居住，但阿國自此未再同住，寧願在外流浪當街友，並且行蹤不明，也未負擔家庭生活費用，分居迄今已27年，小萱最終選擇訴請法院判准雙方離婚。

法院審理，長子到庭證稱，阿公過世後，父母親就沒有同住，當時他大概是就讀國中，之後他跟母親同住，父親沒有付房租，也沒有跟他聯繫，不知道父親人在哪裡，他跟其他兄弟姊妹成年前，生活的所有費用都是母親在支出。父親在他國小時就沒賺錢回家，也不曾到他們的租屋處，父母親的婚姻沒有維持的必要，因為父親不負責任。

法官依職權調取勞、健保投保紀錄，阿國健保投保單位是街友中途之家，且自1997年1月就已退保，也未再投保勞保，而阿國經法院合法通知，並未到場爭執，也沒有提出書狀答辯，堪信小萱之主張為真實。

法官認，阿國自從父親過世後，就未再與小萱及子女同住，而且難以聯繫，也不負擔家庭生活費用，導致雙方分居迄今；再者，小萱訴請離婚態度堅決，阿國則音訊全無，足見雙方均已喪失維持婚姻的意願。日前依法宣判，小萱訴請判決離婚，為有理由，應予准許。