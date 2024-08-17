在屏東縣恆春鎮經營博弈店，卻因為討債慘遭殺害的周姓男子，在恆春當地相當知名，曾經在12年前，夥同2名友人將騷擾他妻子的男子用球棒活活打死，判刑入獄後於5年前假釋出獄，之後就在恆春地區經營桌遊店，實際上卻是開設賭場，為地方知名人士。

綽號「矮子賢」的周男，遺體昨日遭發現時死狀奇慘，身中多刀臟器外露，被丟棄在滿州鄉山區。事後警方查出身分，發現周男友有殺人前科，12年前因妻子遭到一名莊姓男子騷擾搭訕，周男竟夥同2名友人持球棒活活將莊男打死，被判刑10年，坐牢7年後假釋出獄，未料自己也喪命在刀口下。

警方調查，綽號「矮子賢」的周男經營博弈店，尤、宋分別積欠150萬元、50萬元債務，14日晚間約周男到恆春近郊協調還款事宜，談判過程中，疑因尤男不滿周男討債說話大聲、不斷怒罵指責，雙方爆發嚴重口角，尤男侄子與宋男取出事先準備的繩子勒住周男頸部，持刀砍死周男，並故布疑陣，先拆掉周男座車車牌棄置牡丹鄉東源地區，再以另輛車載到滿州鄉里德山區棄屍。

警方表示，因周男14日晚間駕車外出後即未返家並失聯，家屬驚覺有異，15日上午急向警方報案協尋，當天上午便發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路段，但未見周男行蹤。警方調閱通聯紀錄，鎖定尤男及宋男涉有重嫌，16日陸續將尤姓叔侄及宋男逮捕到案。

警方根據犯嫌說詞，16日中午12時許在滿州鄉山區尋獲被害人遺體，家屬到達現場後，見到遺體悲痛大哭。目前警方雖已逮捕3嫌，對全案仍在深入調查中。