遭駭物聯網設備，實際圖。（圖調查局提供）

遭駭物聯網設備，示意圖。（圖調查局提供）

調查局於日前陸續發現Dcard帳號假冒我國飛官身分，匿名發布 「我打算加入民航，多陪伴家人」、「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠 300萬也要走」等文章內容，再透過 PTT帳號「ss900287」散布大量軍方退伍飛官應徵華航之訊息，我國空軍司令部迅速回應，指稱該網路內容並非事實後，但續有「今日海峽」 、 「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。

調查局表示，此次操作手法與過往利用中國等境外人士管理之粉絲專頁對我國政治輿論進行多層次散布顯有不同，調查局資安工作站追查發現：境外網軍先透過我國資安防護等級較不嚴謹之物聯網設備（如：連網監視器、臉部辨識系統等)，利用其安全漏洞駭侵後作為跳板，再竊取我國人廣泛使用之Dcard、PTT等社群平臺帳號密碼。

以假冒為我國飛官、航空公司員工等身分發布前揭不實訊息，再利用境外網軍掌控之異常粉絲專頁進行第二層散布，使國人信以為真再轉傳、分享至個人頁面或其他社群，擴大認知戰效果。

境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施結合多元手法隱匿身分、來源，並建構多層次轉傳機制，利用我國社群帳號及網路設備散布不實訊息，對我國進行複合式認知作戰，進而達成其特殊政治目的。

調查局將賡續查處及通報社群平臺業者案關異常社群及帳號予以下架，提醒民眾提升網路設備安全防護，並定期設定高強度密碼以強化帳戶安全，並呼籲民眾在確認訊息真實性之前，宜審慎思考、小心查證，切勿任意轉發散布，以免誤蹈法網。