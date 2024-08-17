「翹臀珍」珍妮佛羅培茲2022年和前男友班艾佛列克（小班）結婚，這也是她人生中第四段婚姻。不過，夫妻倆去年底開始傳婚變危機，珍妮佛無論在自己或老公的生日，都不像之前一樣高調放閃，反而只PO自己的辣照，讓外界好奇這段婚姻是否有問題。

珍妮佛7月24日過55歲生日，當天她發文寫下感謝全球粉絲的心聲，並放上兩張慶生的獨照，不見老公小班的身影。兩天前是小班52歲的生日，過去會熱情地獻上祝福的珍妮佛，反常沒有任何動作，只在IG分享三張身穿Dior洋裝的時尚照，金色的透膚材質，使臀部、美腿的線條一覽無遺，身形十分火辣，讓網友大飽眼福，紛紛留言誇讚她容光煥發、非常美麗。

珍妮佛55歲生日，不見枕邊人小班。（珍妮佛IG）

小班生日，珍妮佛PO自己的辣照，罕沒放閃。（珍妮佛IG）

珍妮佛、小班2002年曾高調交往，黏踢踢的模樣被外媒封為「班妮佛」（Bennifer）。兩人當時已論及婚嫁，預定2003年9月辦婚禮，但2004年1月正式分手。17年後，各自在情場繞一大圈的兩人再度重燃愛火，2022年7月閃電結婚，這也是翹臀珍第四次婚姻、小班第二次婚姻。

珍妮佛羅培茲、班艾佛列克今年六月初被拍到同框。（圖:達志）

婚後，外媒踢爆兩人婚前簽下性愛條款，規定一周要嘿咻四次維持熱度，引起熱烈的討論。豈料，夫妻倆去年底爆出婚變，曾被拍到在街道上吵架的畫面；不僅如此，外媒還發現兩人將位於佛利山莊的婚房，以6500萬美元（約台幣21億元）的定價委託房仲出售，再度遭質疑婚姻是否走向破裂。截稿前，當事人皆未回應。