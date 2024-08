歷經巴黎奧運100公尺的史詩對決之後,美國金牌跑者萊爾斯(Noah Lyles)自曝童年的驚人遭遇,他一度生活在邪教的控制下。萊爾斯在播客節目Everybody Wants to Be Us說:「我實際上在邪教裡長大的,規範超級嚴格,母親必須讓孩子在家自學,父親擔任一家之主,教會決定你和誰交往與結婚。」

萊爾斯談到他們後來搬家,進入新地區的教會,但情況沒有改善多少,這永遠衝擊了他們母子對教會的看法,不過他們始終沒有放棄信仰,他們相信一切是神的考驗。萊爾斯小時候因此極度缺乏自信,中學時代遭到霸凌,他吃了很多苦才建立起強大的企圖心,相信自己能做到最好。

去年世錦賽代表美國隊摘金之後,萊爾斯自我膨脹而爆出爭議言論:「我看職籃NBA總冠軍賽,看到他們頭上寫著世界冠軍。哪裡的世界冠軍啊?美國的世界冠軍?別誤會,我愛美國,但我們(田徑隊)才是世界冠軍。」引起NBA球星和媒體的反擊。

美國男籃去年輸掉世界盃,連銅牌都沒有,後來出動夢幻隊在巴黎奧運達成5連霸。萊爾斯則是首度在奧運摘金,他100公尺跑出9秒784,僅以5毫秒差距險勝牙買加飛人湯普森(Kishane Thompson)的9秒789。