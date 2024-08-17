台北捷運粉專小編日前發文詢問，「搭捷運時最受不了的NG行為是什麼？」話題引發熱烈討論，一票網友表示，最討厭遇到乘客擋在門口不往車廂裡面走，甚至站在門邊滑手機，「明明車廂很空卻硬要當門神，看到有人要上車還不讓開。」

台北捷運在臉書粉專發起討論，「搭捷運時最受不了的NG行為是…？」小編在留言處補充說明，提醒乘客搭車時應輕聲細語避免影響他人、正確使用拉環避免嬉戲、坐好座椅注意安全及禮儀、小心慢行避免推擠碰撞。

話題引發熱議，許多網友都超有感，紛紛指出搭捷運最怕遇到的地雷行為，其中最多人點名「擋在門口」，表示常常車廂裡面很空，但一定有人堅持站在門前面，「一上車就直接站在門口，後面的人全被擋住」、「明明有位子但就是要當門神，然後開門了還不讓開，繼續滑手機。」

也有通勤族表示，超討厭尖峰時段堅持背著大背包擠進車廂的乘客，簡直把後背包當武器；或是車廂塞爆了還硬要擠進去。還有其他網友表示「體味、汗味很可怕，在捷運上人擠人時快升天了」、「講話或講電話很大聲」、「一直咳嗽、打噴嚏，不戴口罩也不摀嘴，看到馬上遠離。」