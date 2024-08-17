根據15日公布的美國前總統川普財務揭露資料，他透過賣聖經，獲得約台幣968萬元的版稅收入，再加上他的另一本書《致川普信函》賺取1.45億台幣，以及加密貨幣也讓他大賺台幣3千萬，總共約1.8億的收入。然而，他的官司負債也相當多，需要賠償加總高達3.5億美元（約台幣112億）。

綜合外電報導，川普所代言的《天佑美國聖經》得名自鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）的歌曲《天佑美國》，格林伍德是共和黨的堅定支持者。該書在網路上的定價為59.99美元（約新台幣1937元），還不包含運費等費用，但是附帶川普簽名的簽名版，則要價高達1000美元（約新台幣3.2萬元），總共為他帶來了30萬美元（約台幣968.5萬元）的版稅收入。

這本《天佑美國聖經》也附有與宗教無涉的內容，包括格林伍德《天佑美國》之歌的副歌歌詞、美國憲法、獨立宣言、權利法案、以及效忠誓詞。不過，網站則顯示，這本聖經無關政治，也並非由川普所有、管理和控制。

除了聖經的版稅外，川普也從《致川普信函》（Letters to Trump，暫譯）賺取約450萬美元（約新台幣1.45億元），這是川普與各國元首、名人、運動員、商界領袖書信往來的選輯。

另外，據申報資料並顯示，川普持有價值超過100萬美元（約台幣3千萬）的加密貨幣，川普首次入主白宮時曾表示，數位貨幣就是個騙局，但後來他對加密貨幣的態度從反對變成支持，他的競選團隊甚至還放話說，川普正在打造一支「加密貨幣軍」。

然而，財報也揭露，川普的負債也很多，財報列出了三個新項目，如：「訴訟；上訴中止（ stayed pending appeal）；擔保（bonded）」，這些都與他的法庭案件有關，這些項目加總後，BBC指出，川普需要付出高達3.5億美元（約112億）的賠償金。