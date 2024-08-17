台灣近海連續2天發生規模5以上地震，漫畫家鹿茶表示，15日他在漫畫基地的工作站趕稿時，剛好遇到地震，當大家還在原位確認狀況時，突然有人大喊「快存檔」，結果所有人立馬照做，讓超過2萬人笑翻。

周四（15日）下午5時06分宜蘭近海發生芮氏規模5.7地震，14縣市有感，不少人在地震來襲前就收到國家警報，鹿茶於4分鐘後在threads分享，當時他在漫畫基地趕稿中，沒想到地震突然搖超大，結果有人立刻大喊「大家快存檔」，讓他忍不住將此事分享到網路上，並說「笑死我了，不愧是漫畫基地的趕稿中心！大家第一時間關心的都是稿子的安危」。

文章上線後吸引超過2萬人點讚，網友紛紛喊「真的反射動作就是存檔」、「我如果在現場應該也會照做，然後當場大笑出聲」、「這是經歷多少次教訓才學會的本能反應」，讓原PO笑說「這篇也太爆了吧，留言都超好笑，到底是台灣人太社畜還是太習慣地震還是以上皆是」。

其他網友也分享慘痛經驗，說「之前在遊戲公司工作，這篇太真實了」、「設計師朋友：砸死我都不能砸壞我的電腦」、「建築師事務所剛剛上演一模一樣的狀況XD」、「文書處理相關工作也都是，做好的進度沒存到檔真的會崩潰」。