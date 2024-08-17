台中市警局一分局繼中派出所日前接獲報案，中區某銀行行員來電指稱，有1名74歲婦人疑似遭到詐騙，副所長蔡孟珊、員警柯國隆獲報後，隨即前往現場了解，婦人向警方表示，是想要投資20萬元買虛擬貨幣。所幸經過熱心行員與警員協助後即時阻詐，保住婦人的積蓄。

據了解，何姓婦人是已退休的百貨公司櫃姐，日前在臉書看到投資虛擬貨幣的網頁，並加入了投資群組，每天都有更新群友投資獲利的訊息，婦人因而心動，想要用退休金投資虛擬貨幣，希望從中賺取利潤。

因為婦人突然大筆匯款引起行員關心，經員警到場了解後，發現何女很明顯是遇到詐騙，對方以穩賺不賠的方式，引誘被害人投入大筆資金，最後都是血本無歸。

在員警分享相關案例後，婦人才恍然大悟，她表示，當員警到場時，她就發現狀況十分異常，對方還邀請她可以再投入200萬，她再次仔細檢視自己與對方的對話紀錄，發現真的是遇到詐騙，十分感謝員警與行員的關心，才能保住自己的退休金。

第一警分局呼籲，網路交友詐騙手法，許多被害人可能會一時誤認信以為真，但在完全不清楚對方來歷，甚至沒有見過面、看過長相的狀態下，輕易將財產轉到詐騙集團的人頭帳戶，事後皆損失慘重。呼籲民眾在遇到可疑情況時務必多聽、多查證，亦可撥打165防詐騙專線確認，避免悲劇發生。