民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風波。網紅「四叉貓」劉宇列出2024總統大選，三大競辦幕僚的總薪水前20名，其中民眾黨佔12人，而時任柯競辦副總幹事陳智菡月薪更高達20萬。對此，陳智菡發長文訴說幕僚工作的辛苦，痛批「霸凌公審、垃圾操作」，但劉宇也反嗆陳智菡是為了月薪20萬才去走大甲媽，「月薪20萬，不爽不要幹！」

四叉貓昨（16日）在臉書發文，列出2024總統大選，三大競選辦公室的帳冊中，所有幕僚領的總薪水（含獎金）前20名排行榜，其中民眾黨佔12人最多，國民黨6人、民進黨2人。而民眾黨排名最高的就是陳智菡，五個月的薪水就高達102萬元，相當於月薪20萬。

對此，陳智菡也發長文訴苦，在柯團隊工作，人少事多，很多都是一人扛多工，列舉訪美21天、一日北高、走大甲媽，「白天、半夜走到腳抽筋、腳底都是擦傷破皮瘀血，晚上則睡在宮廟大通鋪甚至遊覽車，我記得半夜冷得不得了」。痛批四叉貓是揭露個人隱私，公然霸凌公審，垃圾一般的操作。

而四叉貓也發文反擊，「別人是為了信仰走大甲媽，但陳智菡是為了平均20+萬的月薪，才去走大甲媽和開記者會罵我，妳到底有什麼好抱怨的？很多人日夜工作到腳抽筋破皮也沒辦法月賺20萬，一句老話啦，不爽不要做！」隨後又再發文嗆，「月薪20萬，不爽不要幹！」