中央紀委國家監委網站16日深夜通報，據河北省紀委監委消息：河北省唐山市一級巡視員曹全民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河北省紀委監委紀律審查和監察調查。今年4月5日以來，河北省紀委監委連續公布的11名落馬省管幹部，均與唐山有關。

公開資料顯示，曹全民出生於1964年10月，河北唐山人，研究生學歷，工學碩士。曾任唐山市環境保護局副局長，古冶區委副書記、區長，路南區委副書記、區長，路北區委書記。

2011年2月，曹全民任唐山市副市長、黨組成員，2016年12月兼任海港經濟開發區黨工委書記。後任唐山市一級巡視員。

近期，唐山官場持續震盪，多名官員相繼落馬。

據統計，自今年4月5日以來，河北省紀委監委連續公布的11名落馬省管幹部，均與唐山有關。

其中，4月5日，唐山市副市長李建忠被查；4月9日，唐山市人大常委會副主任、遷西縣委書記李貴富被查；4月30日，唐山市人大常委會前主任郭彥洪被查；5月21日， 唐山市人大常委會黨組書記、主任楊潔被查；6月6日，唐山師範學院黨委前書記孫貴石被查；6月28日，唐山市副市長郝志軍被查；7月1日，唐山市委常委、曹妃甸區委書記侯旭被查；8月11日，唐山市委常委、宣傳部部長李麗被查。

此外，5月31日，河北省發展和改革委員會黨組成員、副主任韓國強宣告落馬。韓國強也曾長期在唐山工作，先後擔任遷安市市長、遷安市委書記等，2021年出任省發改委副主任。8月11日，河北省委統戰部常務副部長和春軍被查。和春軍曾長期在唐山市工作，先後擔任過遷安市委常委、副市長，唐山市豐潤區委常委、常務副區長，唐山市豐潤區委副書記、區長，唐山市開平區委書記，唐山市人大常委會副主任和滄州市委常委、副市長等職。

與此同時，7月中旬以來，唐山反腐工作向各領域、各縣區市下沉，自7月13日以來，唐山市紀委監委已公布了11名市管幹部被查的消息。

在此期間，唐山市已宣告落馬的領導幹部包括：唐山市民政局前副局長于存，市委政法委三級調研員於海濤，市委組織部前副部長、二級巡視員谷守軍，路北區缸窯街道黨工委書記谷玥，市前國土資源局調研員張文莉，市高新技術產業開發區黨工委委員、管委會副主任杜佳，遵化市副市長李偉，灤州市委常委、辦公室主任、三級調研員李瑞嶺，市自然資源和規畫局執法監察支隊礦產執法監察處原處長晏志民，市自然資源和規劃局豐潤區分局前黨委書記、局長趙國成，遵化市自然資源和規畫局原黨組成員、副局長郭江濤等。