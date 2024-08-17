近日美國一名15歲少女前往底特律一間法院參訪，過程中卻不慎睡著，被法官叫醒後還頂嘴，法官氣到直接命令她穿上囚服、銬上手銬，更嗆她丟進「少年拘留所」。事發過程全被記錄下來，法官下場也曝光。

綜合外媒報導，參加非營利組織「底特律綠化」（The Greening of Detroit）為期三週計畫的孩子們，於第 36 區法院進行校外教學。這對學生來說，是一個觀看真實審判並與法官交談的機會。然而，期間一名15歲少女打瞌睡，卻正好被該法院的法官金恩（Kenneth King）發現。法官發現後，馬上大聲斥責少女：「妳若是在我的法庭再睡著一次，我就把妳叫到後面，懂嗎？」、「在我的法庭上妳將會學到一件事，我不是玩具，我不是好惹的。」

I'm so livid about how Detroit Judge Kenneth King cruelly humiliated a teenage girl who fell asleep in his courtroom. To be clear, she was there voluntarily as part of a field trip, and he abused his authority to bully her. Reportedly, he has been temporarily taken off the bench,… pic.twitter.com/AmK9MY9msP — Reecie @BlackWomenViews (@ReecieColbert) August 15, 2024

不過少女似乎還頂嘴，這讓法官更為生氣，拿出囚服及手銬，下令人員給少女穿戴上，威脅要把她送到「危險」的少年拘留所中。後來法官現場進行「投票」，來決定是否將她關入拘留所，所幸大家不同意，所以少女被釋放。金恩事後辯稱，他是在替少女上課，認為自己不算太過嚴格。他表示不滿的不是打瞌睡這件事，而是少女的態度，因為律師在庭上有時也會睡著。

少女的母親告訴 NBC 新聞，她的女兒很累，因為他們沒有固定居住的房子，而且他們前一天很晚才到住宿的地方，她說：「我的女兒受傷了。她感到害怕。 」

而這名法官對少女嚴苛的態度也引起外界譴責，金恩說：「這種事沒有很常發生。但我覺得有必要這樣做，因為我不喜歡這小孩的態度，我已經很久沒有受到這樣的不尊重了」

但這名法官的不當管教，首席法官已經他從法庭名單中除名，並下令進行培訓，稱他未能維護法庭的標準。而這名法官先前在底特律大學教課，也因為他的暫時停職，原本的課程也由其他老師代理。