大陸海報新聞17日報導，大陸為救房市飲鴆止渴？購房「零首付」近期又有「抬頭」趨勢！近日江蘇、河南等地頻頻出現購房「零首付」。在一些社群平台，不少房地產仲介以購房者口吻，發布「零首付拿下人生第一套房」等類似貼文吸引流量，引發評論區熱烈討論。

所謂「零首付」購房，通常由房地產開發企業或房屋仲介機構通過預先墊付，或是虛擬抬高房屋價格，從銀行以抵押貸款方式獲得首付款，實現「自己不掏一分錢”」百分之百用貸款買房。

打個比方，如果購房者準備買總價300萬元的房子，首付為100萬元，開發商會將合同價格提高到400萬元，購房者以400萬元價格申請銀行抵押貸款，多貸到的金額可以用於支付首付，這就相當於「零首付」。

實際上，「零首付」購房背後存在多重風險。對於尚未批貸的購房者，可能面臨著無法批貸的風險；對於已經發生的違規貸款行為，可能面臨被提前解除貸款合約，要求購房人提前全額還款的風險。

其實，「零首付」購房早已有之，在惠州、武漢、哈爾濱等多座城市，「零首付」都曾以各類形式出現過，如今，當「零首付」再次捲土重來，鄭州、南寧等地先後發布購房風險。

鄭州市房管局表示，「零首付」不僅不能從根本上解決購房者短期資金短缺問題，通常還需借助於簽訂陰陽合同、高評房屋價格等違規行為來實現。這不僅增加購房者貸款利息及抵押月供還款負擔，並且一旦房產商或仲介機構無法兌現承諾，銀行也不能完成貸款審批手續，將會給購房者造成經濟損失，購房者也很難依法追責索賠。