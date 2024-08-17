聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦

美國海軍正準備簽訂一項價值約115億美元（近3,702億台幣）的重大合約，以採購4艘兩棲攻擊艦。

綜合外電16日報導，根據周二送交國會的通報，這項計畫即將啟動。美國海軍在通報中說，打算採購3艘Flight II聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦，還有1艘Flight I美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦。拜2023會計年度國防授權法案（NDAA）批准之賜，相關計畫將在2025—2027年執行。

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）說，這些軍艦對美國海軍陸戰隊很重要。它們有助於兩棲攻擊、特種作戰和其他任務，將確保海軍陸戰隊的快速部署和人道援助支援。他並強調：「一次採購多艘軍艦證明，我們對擁有31艘兩棲戰鬥艦的承諾，並展現了明智的支出。」

根據海軍提交國會的計畫，2025會計年度將以約22億美元（約708億台幣）採購LPD-33。接著2027年將以23億美元（約740億台幣）買進LPD-34，而到2029年時，則將以24億美元（近773億台幣）購買LPD-35。此外，大型甲板艦美利堅級兩棲攻擊艦LHA-10的花費約為46億美元（近1,481億台幣）。整體說來，美國海軍預計，這樣採購軍艦將節省約9.01億美元（290億台幣），相當於買4艘軍艦省了7.25%成本，這些艦船將由由亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）建造。

Navy Notifies Congress of Pending $11.5B, 4-Ship Amphibious Warship Deal - USNI Newshttps://t.co/oZZOedRpkD — USNI News (@USNINews) August 15, 2024

這份通知結束了國防部長先前「戰略暫停」打造兩棲戰艦的決定，也扭轉了海軍早先關閉聖安東尼奧級艦生產線的決定。美國海軍說，「批准這項兩棲多艦供應合同顯示，海軍致力維持31艘兩棲戰鬥艦的承諾。要是獲得批准，將為納稅人節省大筆資金。」

而國會領導人，尤其是來自造船業地區的領導人，十分歡迎這消息。美國聯邦參院海權小組委員會高級委員韋克爾（Roger Wicker）說：「今天是美國造船業的重大勝利，也加強了我們海軍以因應威脅，特別是來自中國威脅的能力。而一次採購幾艘軍艦，是支持我們造船業未來的明智策略。」