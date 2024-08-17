根據聯盟官方公開2024-25年球季完整賽程，為了紀念美國黑人民權人士馬丁路德金所訂定的馬丁路德金紀念日，也就是每年1月20日這一天，NBA相當罕見地並未安排老鷹出賽，這讓老鷹當家球星崔楊相當不滿，且在X上發文，「馬丁路德日沒比賽，我讓你們失望了，我對不起亞特蘭大！」他更標註了NBA，

會讓崔楊如此不滿且在社群媒體上如此嘲諷NBA的原因，是馬丁路德金在1929年1月15日於亞特蘭大出生，且在1968年4月4日於曼菲斯遇刺身亡，自從1994年以來，NBA每個賽季都會安排老鷹在1月20日這天出賽，藉以紀念這名美國黑人民權人士。

沒想到根據最新公布的賽程，NBA只在明年1月20日，也就是馬丁路德金紀念日安排了3場例行賽，分別是獨行俠對黃蜂、灰狼對灰熊、塞爾提克對勇士，硬生生讓老鷹連續在馬丁路德金紀念日出賽紀錄在明年喊卡，也難怪崔楊會如此不滿，可惜現在的NBA官方恐怕也不會理他。

崔楊在馬丁路德金紀念日這一天生涯場均可以拿下30.4分、12.0助攻與5.4籃板，投籃命中率4成6，三分命中率4成3，罰球命中率9成，這次也將是他生涯第一次沒在馬丁路德金日沒有主場比賽。