墾丁觀光人潮大減，在當地經營20年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布9月結束營業，消息曝光後一票民眾震驚不已。由於墾丁住宿、物價不便宜，被酸「去墾丁不如去沖繩」，有網友大嘆墾丁的旅遊該怎麼救？許多鄉民直言價格降下來再說，「開那什麼價錢，還敢哭住房率低。」

近年墾丁人潮不如以往，連假、暑假住房率雪崩式下跌，一名網友前陣子在批踢踢發文「墾丁的旅遊該怎麼救？」他認為這種海岸的觀光城市，在世界各國應該都是旅遊重點，更別說墾丁還是國家公園。

許多網友直言，旅費是讓遊客卻步的一大關鍵，「開那什麼價錢，還敢出來哭住房率低」、「價格降下來再說」、「房間先降到一晚2000、吃東西一人200」、「便宜治百病」。

也有不少人酸「現在只是少賺而已」、「住房率15％就不虧了」、「還是有人去當盤子啊，不用救。」

房市專家Sway則在臉書發文表示，疫情過後去了2趟墾丁，入住知名五星酒店，卻一點都不值得，「墾丁變成這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，不用怪大環境還是疫情。」