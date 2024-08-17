海巡署提供

大陸結束休漁期開工首夜即發生不幸事件！海巡署於今(17)日清晨4時33分接獲國搜中心通報，一艘陸籍漁船「閩龍漁63877」在距離東碇島約6.5海浬,約12公里左右，（距離禁限制水域外3.5海浬），因遭不明船舶擦撞沉沒，據悉船上7名人員，4員已由週遭漁船尋獲救起，尚有3員仍失蹤待尋。

海巡署第十二巡防區即通報線上艇PP3505前往該海域協助搜救；清晨5時9分，再增派PP3552及PP10081兩艇前往協助搜救，但截至目前為止，仍無任何獲救的消息傳出。

據了解，這起船難也是自今年3月14日在金門東碇島海域大陸漁船「閩龍漁61222」沉沒，6名船員中2人失蹤之後，再次發生憾事，尤其又在民俗節日中元節前夕發生，不免讓人有過多的聯想。

案發海域位置圖。(翻攝自FindShip/岸巡隊提供)

海巡署指出，由於昨天是大陸伏季休魚期結束首日，萬船齊發，海上交通非常擁擠也非常危險，在此也要呼籲我國漁民，東碇島是劉五店國際航道的必經海陸，在東碇島近海捕魚作業時，一定要注意安全，尤其是夜間期間。

海巡署表示，該署第十二巡防區把握救人黃金72小時，將以輪班方式，日以繼夜投入最大能量投入搜救能量外，中方船艇中國漁政35506，中國海警14513，中國漁政35501，中國海巡08186，皆於上午8時前到事故海域共同投入搜索中。