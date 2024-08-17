明（18日）農曆七月十五中元節，台灣民間各界都會舉辦普渡儀式，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，七月普渡拜拜希望達到「賓主盡歡」，供品必須講究，例如水蜜桃、火龍果等象徵吉利的水果，才能讓好兄弟吃得高興，拜拜的人也能興旺一整年。

楊登嵙分享七月普渡拜拜最佳10供品如下：

▌三牲：三牲（豬、雞、魚）不可去頭去尾，要整隻雞、整條魚，豬：諸事順利，雞與台語「家」同音，起家，象徵家庭團圓興旺；魚：年年有餘。

▌奇異果：奇異果又稱為「吉利果」。

▌橘子：橘子象徵事事吉利。

▌水蜜桃：水蜜桃如同「蟠桃」，象徵延年益壽還能增強財氣。

▌火龍果：火龍果能紅紅火火，提升喜氣與財氣，大發四方偏財。

▌5顆水煮蛋：5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋，五福臨門，財源廣進。

▌柿子：事事順利、利市。

▌蘋果：平平安安。

▌糖果：甜美滿足。

▌鮮花：「花」音「發」，發達、發財。

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