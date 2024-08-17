70歲資深女星丁也恬憑藉早年演出《星星知我心》走紅，近期則在台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中亮相。近期她在節目中聊起感情話題，透露自己曾拒絕交往11年初戀男友求婚，原因則是「對男方家庭不好」。

丁也恬在節目《單身行不行》被主持人問為何與交往11年的初戀沒有結果，她坦言非常了解自己，且從學生時期就非常嚮往獨自生活的感覺，即便與初戀交往非常久，但面對對方的求婚，她還是猶豫了，「其實要做人家的媳婦，你得做好多事情」，認為自己的個性不太合適，擔心結婚後會造成夫家困擾，「如果嫁過去，我是不是對人家的家庭不好？那不會是一個和諧的家庭，老人家也不會開心」，所以最後還是拒絕了。

丁也恬曾拒絕交往11年的男友的求婚。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

然而，她表示，事後有聽聞，男友有一段時間經常藉酒澆愁，甚至曾說：「如果她（丁也恬）不結婚，我也不結婚」，所幸男方最後找到另一半步入婚姻。至於心裡會不會有遺憾，她大器地說：「我不遺憾，這個人妳曾經喜歡，然後他有一個很好的家庭，這不是很好嗎？」

丁也恬先前得知弟弟與弟媳離異，在取得同意後便把侄子接回家教養，「從孩子小學三、四年級吧，到他上專科，約有8、9年的時間吧」，雖然非親生，但孩子有時晚回家她仍會感到相當擔心。而這份養育之情，侄子到現在都記得，即使現在沒有住一起，但過年、生日仍會去看丁也恬，相當貼心。

丁也恬雖終身未嫁，帶卻領養弟弟的孩子，而孩子長大後也未忘記她的養育之恩。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

影片嵌入自東風衛視YouTube

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！