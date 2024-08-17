56歲台灣男藝人汪建民，日前證實罹患肺腺癌第4期，接受超過60次的化療，體重驟降12公斤，令人心疼。近日，汪建民在節目罕提到家務事，指控哥哥對中風失智母漠不關心，讓他心寒。

汪建民在節目《單身行不行》被問到哥哥的事，馬上閉眼、別過頭，無奈地說：「這就是我最不想聊的。」他說母親的身體狀況不佳，遭癌症、中風、失智折磨，哥哥卻完全沒有出手照顧。

汪建民透露，母親每月可得社會局補助近八千塊，前提是每一位兒女必須簽名。妹妹打給哥哥後，哥哥竟回：「你們兩個簽就好了」，一副無所謂的樣子，讓妹妹氣到飆髒話：「XXX，如果不要你簽的話，你覺得我會打給你嗎？」

汪建民的哥哥拒絕替母親簽名。（圖／YT@東風衛視）

汪建民感嘆，哥哥從小到大花了媽媽不少錢，是受到家中最多栽培的長子，最後成功考上政大法律系，卻沒有感恩圖報，「他可以完全不聞不問到現在。」而長照事件發生後，哥哥已經完全跟家裡的人斷聯。汪建民不禁苦笑，朋友對自己如果不好也不須放心上，「都有這樣子的家人了，外面你有什麼好計較的。」

汪建民和哥哥已沒聯絡。（圖／YT@東風衛視）