一名黃姓男子在網路上結識一名15歲國中少女，兩人互稱男女朋友，事後相約外出見面，未料黃男在捷運站第一次見到少女後，竟然當場就將少女拉到殘障廁所內，半推半就與她在地板上發生關係，少女母親事後得知後怒告，但是黃否認犯行，但希望可用20萬和解，遭到少女家屬拒絕。新北地方法院日前依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑6月，可上訴。

根據判決書，一名黃姓男子在網路上認識女國中生小美，兩人相約外出見面，未料才首度碰面就情慾難耐，直接在某捷運站廁所地板上發生性關係，事後女方母親得知後，氣得對黃男提告。

黃男出庭時辯稱，他僅用手撫摸小美下體，沒有何性交犯行，兩人都沒有脫衣服跟褲子，只有相互擁抱、接吻、撫摸下體等猥褻行為，並未發生性行為，且小美當時沒有任何呼救，也無異狀，從廁所出來後，兩人一起下樓，事後仍持續聯繫。

但小美則反駁，黃男一進廁所就將她按在牆壁角落脫掉褲子，他要我坐在馬桶蓋上要面對面發生性關係，後來沒有成功，又叫她躺在地板面上，接著就發生關係。事後一起從殘障廁所出來。

法官審理後，認定黃男利用少女年少識淺，判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定而犯案，但黃男否認認有性交行為，且黃男希望已20萬和解，並一次給付，但是遭到少女家屬拒絕。法院日前依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑6月，仍可上訴。