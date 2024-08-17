一名女子出外旅遊，到了當地因怕公廁不乾淨，便把坐式馬桶當成蹲式馬桶，半蹲著解尿，以避免屁股碰到馬桶坐墊。怎料後來她出現血尿、發高燒的情況，就醫一查確診腎盂腎炎，最終住院治療打了14天的抗生素。醫師表示，半蹲式尿尿會令骨盆底肌無法放鬆，導致尿液殘留在膀胱中，進而增加感染風險。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中表示，該女子安排到離島旅遊，出發前就有排尿不適的症狀，到了當地因擔心公廁較不衛生，便半蹲著解尿。然而，他強調，此舉會讓尿道開口括約肌無法很好地放鬆，導致尿流中斷的情形；另外，骨盆底肌也會很緊繃，使得膀胱裡的餘尿變多。若裡面儲存是乾淨的尿液還沒關係，但女子膀胱裡已是帶有細菌的尿液，時間一久就會引起膀胱發炎。

歸家豪接著說，後來女子搭飛機返回本島，出現血尿、發高燒等症狀，甚至尿液逆流回腎臟，確診為腎盂腎炎，最終收治住院打了14天的抗生素。他也藉此提醒，真的不要半蹲式解尿，會讓大腿無法放鬆，令骨盆底肌不由自主地收縮，就無法把尿液排得很乾淨。

關於標準如廁姿勢，歸家豪先前曾說明，為屁股坐在馬桶上面，膝蓋、腳踝都呈90度，穩穩地踩在地上，才能讓屁股與大腿內側的肌肉達到放鬆，令逼尿肌發揮正常功能，使尿流得很乾淨。

歸家豪建議，外出上公廁時，可利用拋棄式紙巾或在馬桶坐墊上鋪滿衛生紙、噴點酒精，使用時心裡上會舒服許多。另外，他說，沖水時務必要把馬桶蓋蓋起來，可降低當下的細菌數量，只要不要直接接觸馬桶水，碰到尿道開口附近，就不太會發生感染的情形。