共同社16日引述日本外交消息人士透露，日中兩國政府圍繞東京電力福島第一核電廠核汙水排海而展開的政府間磋商中，中國大陸要求對海水和排放前的核汙水進行「獨立採樣」，以監測周邊海域。

外交消息人士稱，日本政府堅持對此無法接受的立場，理由是僅由中國採樣事關日本國家主權，客觀性得不到保障。因此，日方瞄準的方向是對目前的做法進行補充和強化。目前在IAEA參與下，由多個國家的研究機構分析樣本並比較結果。

報導指出，中方此前一直主張「建立長期國際監測機制」，如今要求內容更加明確；日本政府正以中國大陸加入國際原子能機構（IAEA）的國際監測機制為前提推進談判。

24日是福島第一核電廠啟動核汙水排海1周年。7月26日在寮國舉行的日中外長會談中，日本外相上川陽子再次呼籲中方立即撤銷全面暫停進口日本水產品的措施，但王毅堅持要求採樣及國際監測機制的立場。

日本首相岸田文雄和大陸國家主席習近平在2023年11月的元首會談中，圍繞核汙水排海問題確認了本著建設性態度展開磋商和對話，找出解決辦法。今年以來推進了日中外交部門和專家之間的對話。