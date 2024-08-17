8月18日就是中元節，旺旺集團董事長蔡衍明今（17日）在臉書發文談到，近幾日家家戶戶、公司行號和小店門口，都陸續地置辦起祭祀的供桌，這是我們中國人千百年來透過拜拜傳達出對天、地、人的尊崇與關懷，也是博愛與孝道的體現。

談到中元節，蔡衍明說，這幾日大街上，家家戶戶、公司行號和小店門口，都陸陸續續地置辦起祭祀的供桌，開始了中元普渡。而他也有感地說，近年來，台灣幾次的天災和社會的紛擾，國際上也戰爭持續不斷，每每看了著實於心不忍，當前的世人都忽略了內心的慈悲，以慈悲心看世界，相信可以為台灣、兩岸與國際都帶來最為珍貴的和平。

該篇貼文中也有一段影片，內容提及民間習俗農曆七月俗稱中元節，也就是中國人的鬼節，鬼節普渡很多人不知道要怎麼拜拜，在傳統觀念裡鬼月比較注重拜七月初一、十五和三十，拜什麼主要看民眾心意，最重要意涵是敬祖先、祭鬼神、愛眾生和種福田。