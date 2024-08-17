民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風波，曾多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸表示，民眾黨雖是立法院的關鍵少數，但卻因為與國民黨合作，未能展現第三勢力存在感，加上此次爭議，支持率料將進一步下滑，民眾黨所扮演的「挑戰兩大黨體制」關鍵角色恐怕已經落幕，台灣政治應會重回傳統的藍綠對決格局。

日媒《日本經濟新聞》近日報導，獲年輕人支持、備受期待的第三勢力政黨民眾黨爆出政治獻金爭議，陷入創黨以來的危機，東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸分析，「民眾黨主席柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰終結，台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決型局面。」

針對柯文哲的政治獻金風波，小笠原欣幸昨（16日）在臉書發文指出，雖然柯文哲至今挺過無數失言風波、決策失誤及紛爭，但外界認為「這次的情況相當不妙」，接下來的焦點是檢調能否釐清不透明的資金流向。現階段尚無法確定是否會演變成重大案件，但可以肯定的是，柯文哲和民眾黨的形象已遭受重創。

小笠原指出，柯文哲去年參選總統時，嚴厲批判兩大黨腐敗墮落，呼籲要讓清廉務實的第三勢力崛起。這樣的立場吸引了許多對政治失望、在貧富差距社會中處於不利境地年輕人的期待，募得大量小額政治獻金捐款，但那些小額捐款並未被足夠珍惜的運用，未來這樣的印象將會一直烙印在民眾黨和柯文哲身上。

小笠原續指，民眾黨雖然在立法院是關鍵少數，但因為一開始就選擇與國民黨合作對抗民進黨政府，未能展現第三勢力的存在感。參考民調結果，柯文哲和民眾黨的支持度較1月的選舉結果減半。在選舉半年後的7月，除了柯文哲御駕親征縣市長選舉的奇招之外，民眾黨已難以重振聲勢。

小笠原直言，在此基礎上又加上這次的金錢醜聞，預計民眾黨的支持率將進一步下滑。如此一來，民眾黨所扮演的「挑戰兩大黨體制」關鍵角色恐怕已經落幕。台灣政治應會重回傳統的藍綠對決格局。但即使民眾黨走向勢微，仍可能持續在台灣政壇佔據一席之地，影響著兩大陣營的勝負，未來仍需觀察民眾黨和柯文哲的動向。