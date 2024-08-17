曾為中國大陸領導人鄧小平的翻譯、中國智庫主管高志凱近日受訪稱，二戰後許多日本人留台灣，如今日裔約占台灣10%人口、約230萬人，引發熱議。有事實查核單位調查指出，目前日裔台人約數千至上萬，最多可能4萬人。

英國記者哈山（Mehdi Raza Hasan）近日於半島電視台（Al-Jazeera）英語節目中，訪問中國「全球化智庫」副主任高志凱。而高志凱1980年代在中國大陸外交部任職時，曾擔任領導人鄧小平的翻譯，他常上電視擔任評論員，支持北京的聲明與政策。

在採訪中，高志凱稱，日本在1945年第二次世界大戰投降之後，「台灣很多人來自日本…他們現在占台灣人口的10%左右…那些死忠的台獨分子包括一些日裔台灣人」。

高志凱與英國記者哈山對談。（影片來源／公子沈 Mr. Shen Youtube）

據亞洲事實查核實驗室（AFCL）14日致電並訪問高志凱，他並未提供這項數據來源的證據。高志凱稱，他在疫情前三次到台灣訪問，透露自己跟台灣的政府的民進黨、國民黨官員和工商界的人是都有聯繫，並稱「這個消息是他們非常認真負責告訴我的。」

訪談中，高志凱認定，有相當多日本人在戰後隱姓埋名留在台灣，AFCL進一步詢問，是否能提供具體數據出處，而他則回答說，自1945年中華民國接管台灣以後，擁有詳細的戶籍系統，「所以應該去找台灣民政部戶政事務所，去詳細瞭解這些日裔台灣人在台灣的具體情況。」

AFCL參考台灣政府人口普查資料、歷史人口成長率以及族裔統計史料後，引述內政部的資料指出，二次大戰後留在台灣的日本人，應該在1000人上下。而以此推算，目前的日裔台灣人大約有數千人至上萬人，最多可能到4萬人左右，跟高志凱聲稱，日裔占台灣1成人口，也就是約230萬人相去甚遠。