LeBron James living his best life while jamming to “Set Fire To The Rain” in the actual rain 🔥 #AdeleInMunich pic.twitter.com/FZrqW3uNzG — Adele Stats (@StatsAdele) August 16, 2024

儘管「小皇帝」詹姆斯幫助美國男籃在巴黎奧運完成5連霸，已經都快過了1個禮拜，但他似乎還沒打算返回美國備戰NBA新球季，根據美國八卦媒體《TMZ》爆料，詹皇不僅飛往德國慕尼黑冒雨觀看愛黛爾演唱會，甚至隔天就回法國坎城拉蓋里特海灘俱樂部，跟「追夢」卓雷蒙格林狂歡。

其實自從打完巴黎奧運男籃金牌戰，詹姆斯就已陷入慶祝奪金模式，會特別飛往德國慕尼黑觀賞愛黛爾演唱會，甚至冒雨也沒影響到他的心情，主因就在愛黛爾才剛接受詹姆斯王牌經紀人兼好友瑞奇保羅的求婚，為了力挺「弟妹」，詹皇當然樂意在雨中狂歡。

詹姆斯隔天隨即搭機回到法國，且前往拉蓋里特海灘俱樂部跟好友們狂歡，這些好友當中除了卓雷蒙格林，還有肯卓克拉瑪、德雷克、泰拉等美國歌手，甚至連拉丁天后夏奇拉也來了，從《TMZ》影片當中，還可以看到詹姆斯拿著酒杯熱情唱歌身影。

不過接下來詹姆斯也該準備返美備戰還有兩個多月就要開打的NBA新球季，將滿40歲的他，除了即將完成生涯第22個賽季，追平由文斯卡特保持的歷史紀錄，更要實現他夢想已久的父子同隊打球，也就是將跟大兒子布朗尼一起在湖人並肩作戰。