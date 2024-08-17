台灣「行人地獄」亂象層出不窮，馬路三寶不遵守交通規則、現行人行道規劃不足、路邊違停亂象多，不少路段行人必須與汽機車、腳踏車爭道，就連外媒也對台灣交通給予高度關注。近日擁有逾62萬人追蹤的韓國籍YouTuber Judy開車載著富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員南珉貞及其妹妹南至苑品嚐台灣道地美食，不過3人討論到台灣沒有人行道、路邊違停問題，也再度讓行人權益受到熱議。

台灣沒人行道、路邊違停亂象多！韓籍網紅：台人也說是行人地獄

韓國女生Judy日前開車載著富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員南珉貞及其妹妹南至苑品嚐台灣道地美食，就算遇到大雨也澆不熄熱情，片中Judy向坐在後座的南至苑提問，「這陣子走在台灣路上，妳的感覺怎麼樣？」南至苑對此回應，「我發現沒有人行道，我還問過姊姊（南珉貞），她說台灣本來就是這樣」，Judy則透露，「台灣人也常討論這個問題」，讓南至苑好奇詢問，「原本就這樣嗎？」Judy聽完表示，「台灣人自己也承認，台灣人自己也都說台灣是行人地獄」。

後來Judy找到桃園中壢還沒打烊的冰店，南珉貞看到路邊空位隨即開口，「把車子塞進去那個空間吧」，Judy提醒要找停車位或停車場停車，南珉貞接著追問，「不能在路邊隨便停車嗎？」Judy看著路旁兩邊的車輛回應，「其實不可以，這些有可能都是違停」，南珉貞接著開玩笑表示，「妳也學他們亂停」，Judy則馬上表示，「不可以」。

行人地獄近一年熱議話題曝光！網盼禮讓行人、還路於民

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「行人地獄」近一年網路聲量趨勢，總聲量高達155,182筆，可見近年行人路權問題還是受到廣泛討論，另外從「行人地獄」近一年探索概念，也可以發現網路上出現許多文章，提及「又見行人地獄」、「又是行人地獄」、「行人地獄再現」，今年5月16日一名美國籍男子Jason Hunter在台南市大同路三段一處公車站牌前等車，沒想到卻突然遭到一輛電動機車衝撞，導致腿部皮肉傷送醫，這次經驗也讓他直言「台灣是行人地獄」、「台南是行人地獄首都」，去（2023）年台南一對母女過馬路走斑馬線時遭到後方左轉休旅車撞擊，3歲女童傷重宣告不治，還有不少旅台外國人直言看到台灣交通亂象「害怕過馬路」，網路上更出現不少網友希望能夠「禮讓行人」、「還路於民」、「擺脫行人地獄」、「終結行人地獄」的聲音。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台灣市區為何沒人行道？網嘆：變成機車停車場、路邊攤

後續有網友在PTT八卦版以「為什麼台灣很多市區沒有人行道」為題發文，原PO表示有些人會將台灣沒有人行道歸咎於人口密度高、腹地不夠，於是原PO找出人口密度比較低、路肩夠寬的小城鎮市區，像是雲林縣北港鎮、台南市新市區、屏東縣里港鄉，商圈周遭很多都沒有人行道；反觀日本秋田縣鹿角市、美國加州狄克遜，商圈周邊都有人行道，「一樣四萬人以下規模的地方，不管美國還是日本都一票商圈人行道滿滿，美國還是大公路主義，那為啥一樣是四萬人口以下規模，也不是沒路肩能用，台灣卻很多地方都沒有人行道？」

網友對此點出台灣交通過於複雜，大眾運輸相對好代步的汽、機車不會是首選，「台灣不以人為本啊」、「因為台灣交通太複雜了，汽機車數量太多，學國外根本學不來，大眾運輸不會是首選」、「沒把機車減半都是空談，但台灣又做不到，先進國家沒人像台灣速可達那麼多的」、「雖然我也支持廣設人行道，但天氣濕熱大家不愛走路、機車又過於方便也是原因」。

大多數人也預測若是有騎樓或人行道，仍會發生違停、佔用情況，「騎樓都拿去做生意或堆雜物」、「騎樓被佔用啊，本來騎樓的用意就是要給人行走」、「主要是旁邊的店家會反對，因為顧客不能停車生意會變差」、「有人行道就不方便違停了」、「做好了也會被人擺花盆或種樹，因為總有人愛在別人家門口亂停車」、「在鄉下，機慢車優先道都變成停車格了，人行道規劃出來也一樣變成停車場」、「因為有跟沒有是一樣的，再說九成九會變成機車停車場跟路邊攤」、「畫個台灣特色的人行道（綠色油漆寫人行道）都有人在抗議了」，還有人表示，「其實一堆道路太寬應該縮減設人行道」、「最近有些賣場會做停車場了，但少數」。

也有人指出外國人行道大多是早期就有所規劃，且土地可使用範圍較廣，台灣早期完工的建築較少有人行道規劃，若是要增設恐有困難，「道路規劃跟既有建築甚至路幅面積能和其他國家比較也是奇葩」、「人口一樣，土地面積不一樣」、「日本有些地方人行道比車道還大」、「之前看到越南的街景居然比台灣還整齊，台灣的馬路大概只比沒柏油的地方好一點」、「拿地狹人稠當理由的人要不要看看新加坡、香港，他們也都有人行道」、「沒有城市規劃的遠見」、「發展得比較早的市區沒有做好都市規劃」、「規劃太爛，早期沒考慮就蓋房子，都更又慢」、「落後幾十年，房子產權也複雜了，現在也很難大刀闊斧」、「很多市中心，尤其北部根本沒有那種空間啊，你總不可能現在才要那些人口密集的路段拆房子，很多建築已經存在幾十年了」、「停車格跟人行道不衝突吧，規劃問題」、「一開始沒規劃，後面想增加就難了，不然你看重劃區人行道蓋好蓋滿」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月17日至2024年08月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『行人地獄』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。