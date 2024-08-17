玩愛情遊戲還兩邊騙！台中市65歲李姓婦人落入愛情詐騙陷阱，先後7次面交付款共142萬元，日前驚覺遭騙報警，警民聯手揪出收款車手；沒想到，這名車手竟已77歲高齡，自述也是被網路情人欺騙才協助收款，仍被依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送中檢偵辦。

台中市警察局霧峰分局四德派出所日前接獲李婦報案稱，日前在臉書上認識自稱人在國外的骨科醫生，兩人相談甚歡，在對方每天噓寒問暖的甜蜜攻勢下，李婦陷入情網。近期對方謊稱包裹遭扣留需支付關稅費用，李婦便陸續前往銀行提領142萬元，先後7次面交給予1位自稱代理商的男子，事後愈想愈不對，如「大夢初醒」般驚覺遭詐騙報警。

台中市65歲李姓婦人近期落入愛情詐騙陷阱，先後7次面交付款共142萬元驚覺遭騙，警民聯手騙出收款車手，全案依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送中檢偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市65歲李姓婦人落入愛情詐騙陷阱，先後7次面交付款共142萬元，日前愈想愈不對「大夢初醒」驚覺遭騙報警。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

警方發現，該詐騙集團成員食髓知味，又藉「包裹遭扣留需支付關稅費用」為由要求李婦提領現金，並稱將來會返台與李婦一同生活，前提是要先將重要包裹寄回台灣，欲再請李婦面交100萬元給代理商。警方將計就計與李婦配合誘捕，事前於取款處所周邊埋伏，待時機成熟後於面交當下，一舉將翁姓車手當場逮捕。

沒想到，警方逮人一看，發現翁嫌竟持有「敬老卡」，才得知他已77歲高齡。對方聲稱自己也是在網路交友落入「情人欺騙」幫忙收貨款，才會一直面交取款。據悉，翁嫌家住新北，每每面交都會搭乘高鐵南下，再轉計程車與李婦會合，雙方並無私交。最終仍被依違反《洗錢防制法》及《刑法》詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

霧峰警分局分局長廖誌銘呼籲，詐騙案件層出不窮，手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐，呼籲民眾遇到可疑狀況應先撥打165或110進行查證。